Добрый день уважаемые фрилансеры! Трбуется человек, который напишет доклад (выступление) к дипломной работе. Доклад должен быть на украинском языке, 2-3 листа А4. Предпочтительно человек из Киева. Сроки поджимают, ...
Написать программу
Нужно написать программу !!!Модули, меню .... фотография задания прикреплена! Студент колледжа средств немного! Все вопросы в личку!!очень срочно нужно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PASCAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! практика в паскале!
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