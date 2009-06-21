Написать программу

$12
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Завершен18 заявок595 просмотров

Нужно написать программу !!!Модули, меню .... фотография задания прикреплена! Студент колледжа средств немного! Все вопросы в личку!!очень срочно нужно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PASCAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! практика в паскале!

16 лет назад
SmiterBlizer
Дмитрий 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Katharos
Кирилл 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Katharos
Кирилл 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад