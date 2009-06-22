Курсовая в Delphi по "Техноголии програмирования"

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Індикатор крену автомобіля. Забезпечити введення максимального кута крену та поточного. Визначити подію що виникає внаслідок зміни кута крену.

Delphi
16 лет назад
kalinya
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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