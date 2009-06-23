Написать дипломную работу по СМИ

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Завершен14 заявок254 просмотра

Требуется написать дипломную работу на тему "Телевизионная реклама как социо-культурный феномен 90х"

16 лет назад
goarik
Гоарик 
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

diplom4iki
Галина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
$50
2 дня
Недорого ив кратчайшие сроки качественно выполнила работ. Качество работы очень высокое, антиплагиат 90%, дипломная написана на очень высоком уровне. Благодарю за помощь
Работа оплачена в полном размере, даже более )) спасибо

Заявки фрилансеров

diplom4iki
Галина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад