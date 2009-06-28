Індикатор крену автомобіля. Забезпечити введення максимального кута крену та поточного. Визначити подію що виникає внаслідок зміни кута крену.
Нужно сделать курсовую методы анализа текстов
Нужно написать курсовую "Методы анализа текстов"
Объем 25-25 стр.
Сноски.
Индивидуальность при проверке в системе Антиплагиат от 70%.
Жду от Вас предложений по цене и сроку выполнения
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