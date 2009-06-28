Нужно сделать курсовую методы анализа текстов

Отличный заказчик. Задание сформулировано понятно, когда уточнили план проекта стало все еще прозрачней. В процессе выполнения работы, все возникающие вопросы решались быстро (всегда был на связи). Оплата была произведена сразу же после получения работы и в той системе, в которой мне было удобнее. Спасибо за заказ. Готова к дальнейшему сотрудничеству.