Нужно сделать курсовую методы анализа текстов

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Завершен19 заявок300 просмотров

Нужно написать курсовую "Методы анализа текстов"

Объем 25-25 стр.

Сноски.

Индивидуальность при проверке в системе Антиплагиат от 70%.

Жду от Вас предложений по цене и сроку выполнения

16 лет назад
anafema
Максим 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
44 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

njuta
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$32
3 дня
Первый рас работал с Анной и был приятно удивлен профессионализмом. Четкое соблюдение сроков, очень высокий процент индивидуальности текста работы, вот что сделало работу с Анной, легкой и приятной. Надеюсь, что еще буду работать с данным автором!
Отличный заказчик. Задание сформулировано понятно, когда уточнили план проекта стало все еще прозрачней. В процессе выполнения работы, все возникающие вопросы решались быстро (всегда был на связи). Оплата была произведена сразу же после получения работы и в той системе, в которой мне было удобнее. Спасибо за заказ. Готова к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

njuta
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад