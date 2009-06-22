Курсовая работа по менеджменту

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Закрыт9 заявок270 просмотров

Необходимо написать курсову работу по менеджменту на тему "Формирование организационной структуры управления" на примете конкретного предприятия. Смотрите приложение. Бюджет ограничен - 500 р.Сроки 3 дня.

16 лет назад
pisaka
36 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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