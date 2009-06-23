Курсовой по стратегическому менеджменту

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок245 просмотров

Добрый день

Необходимо выполнить курсовик по стретегическому менеджменту - Планирование стратегии и управление ее реализацией на конкретном предприятии.

Срок - 2 дня (26 июня, утро).

Проект бюджетный, до 20 WMZ

Если есть готовый - можно обсудить

Пишите, пожалуйста, свои предложения, только здесь

Задание в приложенном файле

16 лет назад
alissa_sh
Alisa 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

diplom4iki
Галина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

diplom4iki
Галина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад