Магистерская - История краеведение

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Закрыт1 заявка131 просмотр

Вид работы: Магистерская диссертацияПредмет: История краеведениеТема работы: Становление и развитие здравоохранения на Севере Западной Сибири в 60-х начале 90-х годовКоличество страниц: 100Срoк сдачи: до марта

8 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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