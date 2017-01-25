Курсовой проект. Литература http://dropmefiles.com/rHVS3
Магистерская - История краеведение
Вид работы: Магистерская диссертацияПредмет: История краеведениеТема работы: Становление и развитие здравоохранения на Севере Западной Сибири в 60-х начале 90-х годовКоличество страниц: 100Срoк сдачи: до марта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
ДИСЦИПЛИНА * логистика ТЕМА РАБОТЫ * "Логистическое обеспечение функционирования отраслевого кластера (лесной отрасли) красноярского края . КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 30 ШРИФТ * Times New Roman ...Закрыт8 лет назад
доработка проекта, прикрепляю: первонач требования, замечания, исправленный план и часть теоретическая курсовая работа по биология(биоэкология) дисциплина - биология(биоэкология) тема - Современное состояние болотной и прибрежно-водной растительности на территории Республики Марий Эл в зоне влияния Чебоксарского ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
курсовая работа по УЭФ дисциплина - УЭФ тема - Исследование факторов, влияющих на конкурентоспособность аптечных организаций количество страниц - 25 оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) шрифт - 14 pt крайний срок сдачи ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Предмет – Система менеджмента качества в хозяйстве электроснабжения железных дорог 11 вариант : Разработать документированную процедуру на процесс управления качествомРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
30 января 35стр 70% АП ВУЗ подробное задание во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт8 лет назад
Предмет : Логистический менеджмент Тема- Разработка и реализация логистической стратегии. Кол-во страниц по методичке Оригинальность 60%Закрыт8 лет назад
Предмет – Социальные технологии Шрифт Times New Roman 14 pt Оригинальность 60%Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Анализ проблем пожилого возраста при лечении гипотензивными препаратами " на базе ГКБ 8 (г.Челябинск) ,отделения терапии (кардиологическое отделение для пациентов с ОКС). ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен8 лет назад
доклад по логистический менеджмент дисциплина - логистический менеджмент тема - доклад на защиту количество страниц -2-3 оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) шрифт - 14 pt крайний срок сдачи - 25.01.2017Закрыт8 лет назад