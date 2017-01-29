Срочно! Отчет по практике -Логистика

ДИСЦИПЛИНА * логистика

ТЕМА РАБОТЫ * "Логистическое обеспечение функционирования отраслевого кластера (лесной отрасли) красноярского края .

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 30

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ

РАБОТЫ 29.01.2017

ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Во вложении – форма отчета по УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКЕ (практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков) и требования к его оформлению. Полученные результаты приводятся

в Приложениях к отчету. Таким образом, отчет об учебной практике

включает: 1. Сам отчет; 2. Приложение 1 (около 10 страниц); 3.

Приложение 2 (около 10 страниц); 4. Приложение 3 (не менее 30 терминов);

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (начиная с 2012 года, включае

статьи, учебники, монографии, законодательные акты и т.д.). В

Приложениях сделайте заголовки (т.е. на первой строчке пишется

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1», пропуск строки, заголовок. Заголовок располагают по

центру с прописной буквы отдельной строкой. Не забывайте проверить отчет

на оригинальность. И про скан отчета о проверке на плагиат не

забывайте. Сибирь тару не учитывайте .нужно делать все на примере лесной

отрасли красноярского края .( характеристика региона отрасли

красночрского края ,современное состояние транспортной системы, если

получиться то и зарубежный опыт) материальные и информационные потоки

какая транспортная поддержка необходима)