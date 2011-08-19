Менеджмент. Приватно для Инны Питя

Написать отчет по практике на химическом производстве. Материал есть. Оглавление. История предприятия. Характеристика сырья. Схема процесса. Характеристика оборудования. Заключение. Техника безопасности.
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