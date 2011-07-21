Отчет по практике

Практика проходит на маленьком предприятии,где штат 3 человека. практика должна представлять собой хронологию действий на предприятии: 1 июня пришла,сделала это. можно не каждый день,т.е. три дня занималась одной деятельностью, после другой. Это первая практика,т.е. в основном практиканты знакомятся с ...