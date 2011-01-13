Мировой рынок медицинского оборудования

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки200 просмотров

Глава 1. Тенденции развития рынка медицинского оборудования в условиях глобализации.

1.1. Развитие мирового рынка медицинского оборудования в передовых рыночных странах.

1.2. Теоретические основы позиционирования России на мировом рынке медицинского оборудования.

Глава 2. Конкурентоспособность на мировом рынке медицинского оборудования.

2.1. Исследование текущего состояния конкурентоспособности России на мировом рынке медицинского оборудования.

2.2. Роль государственного регулирования в защите национальных интересов страны на глобальном рынке медицинского оборудования.

Глава 3. Разработка методических рекомендаций по позиционированию России на мировом рынке медицинского оборудования.

3.1. Основные направления по расширению позиций России на мировом рынке диагностического медицинского оборудования.

3.2. Вопросы совершенствования государственного регулирования рынка диагностического медицинского оборудования.

Объем 120-150 стр.

Обязательны ссылки!

Срок выполнения: 2 глава до 20 января. Все остальное согласуется позже.

14 лет назад
rvjulia
Юлия 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Alyona_Risk
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

Alyona_Risk
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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