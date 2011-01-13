Глава2. анализ инструментов маркетинга применяемых в ИВ РОШЕ 2.2.1 реклама 2.2.2 личная продажа срок 15.01
Мировой рынок медицинского оборудования
Глава 1. Тенденции развития рынка медицинского оборудования в условиях глобализации.
1.1. Развитие мирового рынка медицинского оборудования в передовых рыночных странах.
1.2. Теоретические основы позиционирования России на мировом рынке медицинского оборудования.
Глава 2. Конкурентоспособность на мировом рынке медицинского оборудования.
2.1. Исследование текущего состояния конкурентоспособности России на мировом рынке медицинского оборудования.
2.2. Роль государственного регулирования в защите национальных интересов страны на глобальном рынке медицинского оборудования.
Глава 3. Разработка методических рекомендаций по позиционированию России на мировом рынке медицинского оборудования.
3.1. Основные направления по расширению позиций России на мировом рынке диагностического медицинского оборудования.
3.2. Вопросы совершенствования государственного регулирования рынка диагностического медицинского оборудования.
Объем 120-150 стр.
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Срок выполнения: 2 глава до 20 января. Все остальное согласуется позже.
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