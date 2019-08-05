Написать 3 пункта к кандидатской работе по юр.факу.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок161 просмотр

Здравствуйте.

Нужно написать пункты: 2.1 - 2.2 - 2.3.

Объем 60 стр. По 20 стр на пункт. Тема и план в файле.

Уникальность от 70 % по ап.

Интересует цена - срок.

Ждем ваших заявок.

6 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров