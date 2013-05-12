Написать диплом "Сервис"

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Завершен1 заявка135 просмотров

Следует написать диплом по теме "Совершенствование процесса обслуживания по предоставлению автосервисных услуг (на материалах ИП *****)"

Все подробности в личке

12 лет назад
dmitry_88
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$150
1 день
Работа выполнена в срок
Приятный заказчик, четко и ясно выложил всю задачу. Своевременная оплата. Советую всем. Большое спасибо.

Заявки фрилансеров

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад