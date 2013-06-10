Отчет по практике к диплому

$32
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Завершен1 заявка85 просмотров

Тема работы: Акцизы_на_отдельные_виды_товаров:_действующий_механизм_исчисления_и_уплаты,_направления его_совершенствования.

Предмет работы: налогообложение

К этому диплому - отчет о прохождении практики

12 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Nat13
37 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$33
5 дней
Спасибо за работу.
Спасибо за интересную работу. С оплатой никаких проблем. Рекомендую, как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

Nat13
37 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад