Отчет по проиизводственно практике

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Открыт3 заявки72 просмотра

Тема: проведение диагностики когнитивной, эмоциональной-волевой сферы учащихся в школе, 4-5классы.

Отчет будет проверяться на оригинальность https://antiplagiat.ru/

Содержание 15-20стр

Образец по оформлению в прикрепленных файлах

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