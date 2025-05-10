Нужно сделать по образцу научно исследовательский отчет . Разработать схемы подключений (каким образом и к каким разъемам Zynq подключать АЦП и ЦАП), затем познакомится с Zynq и разработать программу для интеграции этого всего в общую систему План: 1. В качестве исходных данных взять плату QMTECH Zynq - https://github.com/ChinaQMTECH/QMTECH_XC7Z020_STARTER_KIT_V01 2. Подключить к ней АЦП ( https://www.chipdip.ru/product/pcm1808-audio-adc?from=rec_product_auto ) и ЦАП ( https://www.chipdip.ru/product/pcm5102a-audio-dac ) 3. Написать тестовое ПО для воспроизведения заданных сигналов через ЦАП и затем считывание этих сигналов с помощью АЦП.