Виконати завдання зі створення звіту в MsWord, включаючи аналіз 5 сайтів різного типу, вивчення термінів веб-дизайну та компонентів дизайн-систем. Використати Figma для практики, копіювати ілюстрації та тренуватися в дизайні. Завершити звіт та надати результати роботи.