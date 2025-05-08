Написать курсовую

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Открыт4 заявки69 просмотров

Написать курсовую по следующей теме: "Прикладные задачи машинного обучения: рекомендательные системы онлайн-кинотеатров". Нужно написать теорию и практику, которую нужно реализовать, используя подходы к МО. Всё это нужно сделать до четверга, 29.05.

PythonWindowsМашинное обучениеНаписание курсовых работСбор данных
день назад
Павел
день в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Женя
 
15 лет
18 часов в сервисе
Был
2 часа назад
17 часов назад
Маркиян
 
26 лет
2 года в сервисе
Был
17 часов назад
3 отзыва
20 часов назад
Станіслав
 
17 лет
6 дней в сервисе
онлайн
день назад
Демид
 
29 лет
3 дня в сервисе
Был
11 часов назад
день назад