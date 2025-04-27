Філологія курсова. Теорія та практика перекладу

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З теорії та практики перекладу Курсова робота на тему "Особливості передачі герундія та герундіальних конструкцій українською мовою" 30 стор 75% etxt дати план на затвердження У другій частині треба спостерігати приклади перекладацьких явищ, тобто деякі приклади речень з перекладом по темі, як їх правильно перекладати, та які методи використовуються при цьому з англійської

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