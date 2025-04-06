Написати студентську роботу англійською мовою

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Тема статті International exchange and training programs for Ukrainian students: offers, requirements, conditions. Має бути написана англійською мовою. Обсяг - до 3 сторінок

Английский языкНаписание статей
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