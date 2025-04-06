Необхідно написати курсову роботу на тему «Проектування блоку пам'яті 7420К» з описом процесора AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX. Обсяг роботи - до 15 сторінок, оригінальність - 70%. Методичні матеріали надані, креслення через «Kompas». Термін виконання - до 7 травня.
Написати студентську роботу англійською мовою
Тема статті International exchange and training programs for Ukrainian students: offers, requirements, conditions. Має бути написана англійською мовою. Обсяг - до 3 сторінок
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