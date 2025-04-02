Завдання полягає в написанні магістерської роботи на тему початкової освіти в рамках програми НУШ. Обсяг роботи становитиме 40-50 сторінок, виконання на українській академічній мові. Вимоги: вища педагогічна освіта, унікальність 100% за Unicheck. Термін виконання – 2 тижні. Всі необхідні матеріали надаються.
Курсовая работа
Курсовая работа по Конституционному праву на тему «основные права,свободы и обязанности граждан РФ»
Методичка имеется. Нужно набрать страниц 35+- и пройти антиплагиат на 80%.
Срок до 10 апреля
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