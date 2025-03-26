Сделать лабораторную работу ПО СИ++ с использованием QT

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Исходный код требуется переписать по следующим условиям:

  1. Программа не запрашивает имя файла у пользователя, а работает с файлом с фиксированным именем;

  2. Чтение из файла происходит при открытии программы, запись — по выходу из нее (без прямых команд пользователя);

  3. Чтение и запись в файл производятся с помощью функций ОС Windows (WinAPI), без посредничества библиотеки Qt.(дописать функции save u load )

  4. Прототипы функций работы с БД не должны содержать ссылок и указателей (это необходимо сделать, чтобы в дальнейшем разделить программу на 2 разных исполняемых файла - сервер и клиент)

Оплата работы по договоренности.

C++Windows FormsQt
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