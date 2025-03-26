Требуется написать дипломную работу объемом 35-55 страниц на тему 'графический интерфейс, концепт-арт персонажей и локаций для игрового проекта'. Сроки: < 60% до 13 апреля, < 90-95% до 20 апреля. Язык выполнения - украинский. Итоговый файл - Word (.docx).
Сделать лабораторную работу ПО СИ++ с использованием QT
Исходный код требуется переписать по следующим условиям:
Программа не запрашивает имя файла у пользователя, а работает с файлом с фиксированным именем;
Чтение из файла происходит при открытии программы, запись — по выходу из нее (без прямых команд пользователя);
Чтение и запись в файл производятся с помощью функций ОС Windows (WinAPI), без посредничества библиотеки Qt.(дописать функции save u load )
Прототипы функций работы с БД не должны содержать ссылок и указателей (это необходимо сделать, чтобы в дальнейшем разделить программу на 2 разных исполняемых файла - сервер и клиент)
Оплата работы по договоренности.
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