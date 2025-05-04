Требуется реализация алгоритмов на графах и основных понятий теории графов на языке Python. Проект включает в себя написание кода и пояснительной записки. Необходимо учесть все ключевые аспекты теории графов.
Сдача экзамена №2 по Битрикс
№2 – «Основные инструменты кастомизации»
https://academy.1c-bitrix.ru/certification/exams.php
Основной критерий: успешная сдача экзамена с первого раза.
Сам экзамен оплачивается отдельно заказчиком после договоренностей о дате и времени проведения.
Сдающий должен сам обладать 2-3 успешно сданными экзаменами Битрикс
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