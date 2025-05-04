Сдача экзамена №2 по Битрикс

$30
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№2 – «Основные инструменты кастомизации»

https://academy.1c-bitrix.ru/certification/exams.php

Основной критерий: успешная сдача экзамена с первого раза.

Сам экзамен оплачивается отдельно заказчиком после договоренностей о дате и времени проведения.

Сдающий должен сам обладать 2-3 успешно сданными экзаменами Битрикс

1С-Битрикс
17 часов назад
Александр
 
37 лет
17 часов в сервисе
Был
10 часов назад

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