Требуется разработать научно-исследовательский отчет по радиоэлектронике, включая схемы подключений для платы QMTECH Zynq с АЦП и ЦАП. Необходимо интегрировать устройства и написать тестовое ПО для воспроизведения и считывания сигналов. Проект включает изучение Zynq и разработку программы для общей системы.
Метод створення анімаційного продукту "Stop motion"
Практична робота "Stop motion"
ПІБ
Опис роботи (зі скрінами поетапної роботи над відео: 1. придумала сюжет:....; 2. виставила декорації, зафіксувала світло.... тощо...)
Хід роботи:
1. Придумуєте простий сюжет
2. Оформлюєте "знімальний" майданчик, готуєтесь до зйомки
3. Фіксація рухів об'єктів анімації
4. Експорт фото матеріалу у програму
5. Робота у редакторі
6. Накладання ефектів, корегування відео
7. Рендер відео
Надсилаю вам приклад виконання роботи у InShot (на телефоні). Загальний час виконання роботи - 25 хвилин
Тривалість відео - від 20 секунддо 1 хвилини
Дуже прошу креативити та робити у задоволення.
Посилання на інструкцію
https://drive.google.com/file/d/198mFdGPAV8m0lm3DiOFz7Zcfqk5g3EGW/view?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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