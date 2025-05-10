Метод створення анімаційного продукту "Stop motion"

Практична робота "Stop motion"

ПІБ

Опис роботи (зі скрінами поетапної роботи над відео: 1. придумала сюжет:....; 2. виставила декорації, зафіксувала світло.... тощо...)

Хід роботи:

1. Придумуєте простий сюжет

2. Оформлюєте "знімальний" майданчик, готуєтесь до зйомки

3. Фіксація рухів об'єктів анімації

4. Експорт фото матеріалу у програму

5. Робота у редакторі

6. Накладання ефектів, корегування відео

7. Рендер відео

Надсилаю вам приклад виконання роботи у InShot (на телефоні). Загальний час виконання роботи - 25 хвилин

Тривалість відео - від 20 секунддо 1 хвилини

Дуже прошу креативити та робити у задоволення.



Посилання на інструкцію

https://drive.google.com/file/d/198mFdGPAV8m0lm3DiOFz7Zcfqk5g3EGW/view?usp=sharing