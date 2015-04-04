Проект соверш-я стр-ры управл-я предприятием(ТРК)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок77 просмотров

по управлению проектами

подготовить проект

с графиком Ганта

70 страниц

метода имеется.

плана нет-предложить

после утверждения - по главам.

презентация, речь

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров