Реализация реформы пенсионного обеспечения в Российской федерации

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Курсовая работа без практической части

Глава 1. Формирование системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации

1.1. Эволюция пенсионной системы в РФ. Нормативно-правовая база пенсионной системы

1.2. Введение накопительной системы.

1.3.Управление средствами пенсионных накоплений. Пенсионный фонд Российской Федерации и Негосударственные пенсионные фонды.

Глава 2. Современное состояние системы пенсионного обеспечения.

2.1. Реформа пенсионной системы 2014 года. Оценка эффективности и перспективы.

2.2. Роль молодежи в системе пенсионного обеспечения. Структура и динамика занятости

2.3. Проблемы пенсионной системы на современном этапе и возможные пути их решения.

10 лет назад
Zema94
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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