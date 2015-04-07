Конституционное право(150402)

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Закрыт1 заявка84 просмотра

Сделать курсовую работу по дисциплине Конституционное право

Тема: Парламентские процедуры в РФ

Срок: 07.04.2015, к 08.00 по Мск

Методичка прилагается

Пишите цены в зависимости от оригинальности работы

10 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров