Диплом по теме: методы обеспечения финансовой устойчивости на предприятии в условиях экономической нестабильности. Бакалаврская работа, примерный объем 70 страниц, плагиат. 3 части. Теория, практика на примере предприятия, разработка методов обеспечения финансовой устойчивости. Цену предлагайте
Диплом: Управление персоналом
Здравствуйте.
Нужно сделать диплом.
Тема: Совершенствование управления мотивацией персонала на примере ОАО "Челябнетма"
Объем: 75–80 стр.
Уникальность от 70% по антиплагиату.
От клиента:
В 1 главе ссылки на литературу, во 2 главе ссылки на документы предприятия. Литература 40 источников.Литература не старше 5 лет. Примерные главы: 1. Теоретические основы мотивации персонала. 2. Анализ управления мотивацией персонала 3. Разработка рекомендаций по мотивации персонала.
Данные предоставлю какие нужно будет.
Цена 6000р
Срок 10 -12 дней.
Ждем заявок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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