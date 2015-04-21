Диплом: Управление персоналом

$105
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Завершен8 заявок170 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: Совершенствование управления мотивацией персонала на примере ОАО "Челябнетма"

Объем: 75–80 стр.

Уникальность от 70% по антиплагиату.

От клиента:

В 1 главе ссылки на литературу, во 2 главе ссылки на документы предприятия. Литература 40 источников.Литература не старше 5 лет. Примерные главы: 1. Теоретические основы мотивации персонала. 2. Анализ управления мотивацией персонала 3. Разработка рекомендаций по мотивации персонала.

Данные предоставлю какие нужно будет.

Цена 6000р

Срок 10 -12 дней.

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$80
12 дней
С проектом Наталья справилась хорошо. Сотрудничеством довольны. Рекомендуем!
Рекомендую Дмитрия, как ответственного заказчика, спасибо.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад