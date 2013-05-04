Расчет ставки дисконтирования по компаниям

Добрый день, в рамках домашней практической работы в институте необходимо рассчитать ставки дисконтирования для предприятий пищевой отрасли России (3 крупные компании на выбор, по данным по итогу 2012 года). Ставки дисконтирования необходимо рассчитать по следующим моделям:

1) WACC - средневзвешенная стоимость капитала;

2) Теория арбитражного ценообразования.

Необходимо предоставить расчеты с описанием. (Расчеты в excel, описание в word). Исходные данные - годовые\ежеквартальные отчеты публичных компаний по итогам 2012 года. Описание необходимо подробное, страниц на 15-20, чтобы мне было ясно, откуда-какие цифры берутся, куда вставляются и т.д.

Таким образом, итоговая работа должна выглядеть следующим образом: 3 крупные компании пищевой отрасли (ВИММ-БИЛЬ-ДАНН\Балтика\Кока-Кола и т.д., главный критерий - крупная компания пищевой промышленности России), по каждой компании 2 ставки дисконтирования - одна с помощью WACC, другая по теории арбитражной оценки, эксель файл с расчетами, вордовский файл с очень подробным описанием.