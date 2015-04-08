Предмет: Межкультурные коммуникации Тема - "Сравнительный анализ культурных особенностей вербального и невербального общения США и России"(практическая часть на основе видеоматериала) Срок горит Количество страниц - 30 Требования - список литературы - ...
Реферат
Предмет: медицина
Тема (описание работы): вирусные гепатиты,вич инфекция,лечение,профилактика,сестринский уход
Срок сдачи (ДД.ММ.ГГ): 06.04.2015
15 стр
АП от 60%
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $17
Здравствуйте. Нужно сделать курсовую. Тема: Вирусы и другие вредоносные программы. Обеспечение антивирусной защиты информации. Объем: 30–33 стр. В курсовой идет чисто теория. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно выполнить работу по демографии (рефератная, ИДЗ). Теория, статистические данные. Объем 30-35 страниц.Закрыт10 лет назад
Дисциплина: международное право Тема: . «Основные принципы современного международного права» + задача Кол-во страниц: примерно 10 Оригинальность: 70-80 Срок: 04.04.2015 Дополнительно: учебники только под ред. бекяшева к. ...Закрыт10 лет назад
- $25
Тема: Организов анная преступно сть в Рос сии есть план, см. приложение, книгу скину на почту исполнитлеюРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $25
Тема: ра счет ные обязател ьства есть план, АП 80 по антиплагиат.руЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать курсовую работу на тему:Производство в кассационной инстанции Объем 25 стр. Стоит 1500 руб.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать контрольную по ГП на тему: Особенности возбуждения кассационного производства в российском праве. Надо расписать порядок производства в суде, передача полномочий,вопрос оставления жалобы без движения. Писать с учетом изменений ГПК РФ! ...Закрыт10 лет назад
- $50
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПИШУЩИХ НА АНГЛ. ЯЗЫКЕ!!! Есть теоретическая часть диплом. работы по предмету Логистика (Supply Chain) - см. влож. doc-файл 1 в архиве. Задачи: 1) Написать практическую часть ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
все во вложении! методичка и план по ссылке https://yadi.sk/d/ZiqCukVFficd7Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад