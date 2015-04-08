Реферат

$15
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Завершен1 заявка81 просмотр

Предмет: медицина

Тема (описание работы): вирусные гепатиты,вич инфекция,лечение,профилактика,сестринский уход

Срок сдачи (ДД.ММ.ГГ): 06.04.2015

15 стр

АП от 60%

10 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$15
3 дня
Всё ок, даже раньше срока! Спасибо, продолжаем сотрудничать)
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, оперативная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад