Реферат на английском

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка88 просмотров
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реферат на английском языке. Необходимо выбрать одну из предоставленных тем. Проанализировать статьи.

объем 5-7 страниц.

введение, теория, анализ материалов СМИ по попроблеме

10 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад
$30
3 дня
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