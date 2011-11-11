Реферат по административному управлению

$50
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Завершен2 заявки142 просмотра

Требуется выполнить работу по административному управлению до 20 страниц.

Учебник ("комплекс.док") для помощи прилагаю.

Работу могут выполнить только те у кого есть не менее 5 (+) отзывов.

14 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Очень доволен сотрудничеством с Татьяной. Буду обязательно приглашать её на другие свои проекты.
Весьма положительный заказчик. Очень довольна сотрудничеством

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад