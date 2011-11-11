Необходимо выполнить реферат по любой теме из приложения объёмом до 20 страниц. Выполнять проект могут только исполнители с 5 и более положительными отзывами по курсовым и рефератам.
Реферат по административному управлению
Требуется выполнить работу по административному управлению до 20 страниц.
Учебник ("комплекс.док") для помощи прилагаю.
Работу могут выполнить только те у кого есть не менее 5 (+) отзывов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Предмет: Экономика Тема: Внутренняя стоимость базовых ценных бумаг (акций, облигаций) и факторы, на нее влияющие Тип: курсовая, только теория Срок: 31.10.2011 к 10-00!!! Пожелания: Нужна курсовая объемом максимум ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Дипломная работа на тему "Кредитование корпоративных клиентов". Антиплагиат не менее 75%. Срок 10 дней.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
диплом по педагогике, 2я глава тема «Метод проектов как средство освоения временных отношений старшими дошкольниками» Надо подкорректировать в главе 2.1, то, что выделено. И написать 2.2. результаты констатирующего эксперимента (количественный, качественный анализ (таблицы, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Вид работы: Диплом Тема: Спортивный комплекс с бассейном Объем: 100 стр. Нужны чертежи 12 листов формат А1Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Вид работы: Диплом Тема: Административный бытовой комплекс Дисциплина: Конструкции из дерева и пластмасс. Объем: 100 стр. Нужны чертежи 12 листов формат А1Закрыт14 лет назад
Вид работы: Диплом Тема: Спортивно оздоровительный комплекс Объем: 100 стр. Нужны чертежи 12 листов формат А1Закрыт14 лет назад
Тема работы: Совершенствование логистической технологии импортных закупок предприят Тип учебного заведения): МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ Предмет: логистика Объём работы в печатных страницах: 100 План работы: ----------------- Введение 3 ...Закрыт14 лет назад
задание прикреплено оформлять как реферат, без введения,заключения но с ссылками и списком литературы. объем по 3-4 страницы срок до 7.11 оплата WMRРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
План В ведение 2 Анализ демографических процессов в xxxxx 2.1 Анализ естественного движения населения 2.2 Анализ механического движения населения 2.3 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт14 лет назад