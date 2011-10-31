Срочная курсовая по экономике

Предмет: Экономика

Тема: Внутренняя стоимость базовых ценных бумаг (акций, облигаций) и факторы, на нее влияющие

Тип: курсовая, только теория

Срок: 31.10.2011 к 10-00!!!

Пожелания: Нужна курсовая объемом максимум 15 страниц к утру понедельника на тему "внутренняя стоимость базовых ценных бумаг (акций, облигаций) и факторы, на нее влияющие". Есть вступление к работе, одобренное преподавателем, в котором дана теоретическая справка и описан план дальнейшей работы. Оно находится в прикрепленном к письму файле.

P.S. в данной работе должна исследоваться внутренняя стоимость – сумма дисконтированных денежных потоков, которые актив приносит.