Реферат по политическому управлению

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки154 просмотра

Необходимо выполнить реферат по любой теме из приложения объёмом до 20 страниц.

Выполнять проект могут только исполнители с 5 и более положительными отзывами по курсовым и рефератам.

14 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Хорошо справилась с работой. Рекомендую.
Отличный заказчик. Сотрудничество прошло без каких-либо проблем, общение очень продуктивное, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад