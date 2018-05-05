Реферат по эономике

Для техникума. Тема: Цирковирусная инфекция свиней. 70% антиплагиата. Нужно 2 главы и в каждой по два подпункта. Введение, заключение (выводы). Сноски по тексту и список литературы не менее 10-15 свежих источников. сделать схему противоэпизоотических и лечебно профилактических мероприятий ...