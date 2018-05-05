Цирковирусная инфекция свиней

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Для техникума. Тема: Цирковирусная инфекция свиней.

70% антиплагиата.

Нужно 2 главы и в каждой по два подпункта. Введение, заключение (выводы). Сноски по тексту и список литературы не менее 10-15 свежих источников.

сделать схему противоэпизоотических и лечебно профилактических мероприятий

в свиноводстве.

Объем 20 страниц.

6 лет назад
ylunu
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад