Реферативная работа по истории литературы

Заказчик либо чересчур хитер, либо глуп, уж простите за откровенность. По теме реферата существует единственная более или менее научная статья. Естественно, что при выполнении задания я её использую определенным образом (не переписываю, конечно, но пользуюсь вместе с парочкой найденных авторефератов для теоретической части). Работаю несколько дней. За 15 минут до времени отправки "вдруг" узнаю, что именно эту статью использовать было "категорически" нельзя. Еще и врете, Галина, ко всему же. За 15 минут до сдачи написали в аське про невозможность использовать единственный источник, а деталь о том, что работа должна быть "полностью авторской" появилась на странице проекта после этого, а не сразу в момент первой публикации, когда мы договаривались. Я написала работу. Присылать не стала потому как именно на этот единственный источник опиралась. Естественно рерайтила, но опиралась на него, т.к. больше не было других работ по этой теме. И судя по тому, как Вы сейчас врете и отпираетесь - я была права. Оплаты бы я точно не увидела. А о "страшной болезни", ну это Вы вообще жжете. Не понять намек было просто невозможно. Вам же хоть и 22, но все же не 12. Ниже - два Ваши сообщения 1 апреля и 5 (срок сдачи). Найдите 6 отличий! GalinaF187 | 01.04.2010 в 11:26 Ева, здравствуйте. Готова выбрать вас исполнителем. Правда сроки немного изменились. За 5 дней успеете? Оригинальность работы должна быть выше 65%. С уважением, Галина GalinaF187 | 05.04.2010 в 20:10 Ева, здравствуйте. Как успехи с работой? Напишите, пожалуйста, вы пользуетесь какими-либо материалами с интернета? Просто я только что разговаривала с заказчиком, в интернете есть статья, в которой анализируется Дневник, ее использовать категорически нельзя. Текст работы должен быть полностью ваш – авторский!