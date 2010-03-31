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Диплом по электроэнергетике
Требуется автор для написания дипломной работы по электроэнергетике. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Тема: « Проектирование подстанции » 110/35/10кВ
Факультет: электроэнергетика
Предмет: Электрическая часть станции
Тип работы: дипломная работа
Объем: 70 - 80 листов
Цена: 7 000р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.
Срок общей сдачи работы: 25 мая
Срок сдачи 1-й главы: 20 апреля
К 15 апреля нужно выслать план работы с разбивкой по
параграфам.
Спецраздел клиент готовит сам.
В наличии - более подробно само задание, дубовик диплома,
требования и методичка. Есть еще схемы и чертежи.
По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «электроэнергетика»
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