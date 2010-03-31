Диплом по электроэнергетике

Требуется автор для написания дипломной работы по электроэнергетике. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Тема: « Проектирование подстанции » 110/35/10кВ

Факультет: электроэнергетика

Предмет: Электрическая часть станции

Тип работы: дипломная работа

Объем: 70 - 80 листов

Цена: 7 000р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.

Срок общей сдачи работы: 25 мая

Срок сдачи 1-й главы: 20 апреля

К 15 апреля нужно выслать план работы с разбивкой по

параграфам.

Спецраздел клиент готовит сам.

В наличии - более подробно само задание, дубовик диплома,

требования и методичка. Есть еще схемы и чертежи.

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «электроэнергетика»