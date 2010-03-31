Курсовая, французский язык

Требуется автор для написания курсовой работы по французскому языку. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Тема: Основные коммуникативные функции французских вопросительных предложений и их реализация в речи

Предмет: французский язык

Тип работы: курсовая работа

Объем: 20 - 25 листов

Цена: 1 100р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.

Срок общей сдачи работы: 7 апреля

К 18 - 19 марта нужно выслать план работы с разбивкой по

параграфам.

Работа на русском языке.

Нужны французские примеры из литературных произведений французских писателей. Примеры развернутые, возможно дать и ответы.

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «французский язык»