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Курсовая, французский язык
Требуется автор для написания курсовой работы по французскому языку. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Тема: Основные коммуникативные функции французских вопросительных предложений и их реализация в речи
Предмет: французский язык
Тип работы: курсовая работа
Объем: 20 - 25 листов
Цена: 1 100р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.
Срок общей сдачи работы: 7 апреля
К 18 - 19 марта нужно выслать план работы с разбивкой по
параграфам.
Работа на русском языке.
Нужны французские примеры из литературных произведений французских писателей. Примеры развернутые, возможно дать и ответы.
По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «французский язык»
Заявки фрилансеров
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