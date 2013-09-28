Сбор емейлов для рассылки

Коллеги, привет!

Требуется собраться базу емейлов с названием компаний с дубльгиса.

Кропотливая работа. На дубьлгисе есть адрес сайта, нужно по нему пройти и взять емейл.

Занести это в ехель - должны быть поля: название фирмы, сайт, емейл.

Прошу указывать цену за 1 запись.