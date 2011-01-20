Теория телетрафика

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки130 просмотров

Нужно сделать последний пункт 7 ( сравнение использования линий межстанционной связи при различных способах включения) курсовой, в соответствии с требованиями методички.

Остальные 6 пунктов преподаватель смотрел замечаний не сделал, но лучше еще раз все сверить.

14 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Glauer
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$32
1 день
Сделано оперативно, спасибо. В случае замечаний оперативное и бесплатное исправление.
Насколько я помню, работать было приятно.

Заявки фрилансеров

Glauer
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Мировой рынок медицинского оборудования

    Глава 1. Тенденции развития рынка медицинского оборудования в условиях глобализации. 1.1. Развитие мирового рынка медицинского оборудования в передовых рыночных странах. 1.2. Теоретические основы позиционирования России на мировом рынке медицинского оборудования. Глава 2. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • 3 глава диплома по маркетингу

    Тема диплома: Резервы максимизации прибыли в ООО "Экспресс-Тур" 3 глава. Основные направления роста прибыли ООО"Экспресс-Тур" 3.1 Анализ структуры и динамики прибыли 3.2 Факторный анализ прибыли от продаж 3.3 Анализ ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая Кинематика

    Тема или краткое описание работы: Кинематика Количество страниц: 25-30 Срoк сдачи: 14.01.2011 Вид работы: Курсовая Tип работы: Теоретическая с практикой http://depositfiles.com/files/56kcgpubm Методичка для работы.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дипломная по экономике (конкурентноспособность)

    ВУЗ, курс: МГОУ(Моск.Гос.Открытый универс.) Направление работы: Экономика Предмет: экономика и управление на предприятии машиностроения Тема (описание работы): Конкурентноспособность предприятия. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом по ГМУ

    Необходим диплом по ГМУ (ориентировочно 15 февраля) и преддипломная практика (ориентировочно 20 января). Тема диплома: Coздание ycлoвий для paзвития ceльcкoхозяйствeннoго пpoизвoдствa в пoceлениях и pacширение рынкa ceльскохoзяйственной пpoдyкции. Есть сканированная печать ООО "Koлхоз ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая работа Инновационный менеджмент

    Тип работы: курсовая Предмет: инновационный менеджмент Тема: Инновационный потенциал предприятия Объем: 45 страниц 2 главы (теория и практика на примере организации). Введение 3 страницы: актуальность 1 страница, цель работы (исходя из ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом по финансам

    Предмет: Финансы Вид работы: Дипломная работа Тема: Система безналичных расчетов в России и направления ее совершенствования Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 80% Срок: 20 дней

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом по менеджменту

    Предмет: Менеджмент Вид работы: Дипломная работа Тема: Формирование оптимального торгового ассортимента предприятия розничной торговли. На примере ООО"Адамас-Ювелирторг 005". Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 80% Срок: 20 дней

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом экономика

    1. Тема работы: Пути совершенствования кадровой политики фирмы (на примере ЗАО «Автомобильный сервис на Пражской». Введение Глава 1. Кадровая политика фирмы, условия ее разработки и планирования ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад