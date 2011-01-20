Теория телетрафика

Нужно сделать последний пункт 7 ( сравнение использования линий межстанционной связи при различных способах включения) курсовой, в соответствии с требованиями методички.

Остальные 6 пунктов преподаватель смотрел замечаний не сделал, но лучше еще раз все сверить.