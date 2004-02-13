Необходимо сделать рерайт новости по тематике криптовалют. Что нужно делать: Вы получаете ссылки на новости, которые необходимо рерайтить;Создаете сводку новостей на 7к-8к символов без пробелов;Уникальность от 75% по text.ru;Частотность по слову не ...
Качественный рерайт англоязычного текста на сайтах "под ключ"
Нужен качественный рерайт англоязычного текста на сайтах одностраничниках "под ключ" (с заливкой замены старого текста на сайте на новый). Текста на сайтах не много.
Заявки фрилансеров
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