Выполнить рерайтинг (4)

Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.

С вас ИТОГОВАЯ стоимость за весь проект и сроки. Предложения со ставкой за 1000 знаков не рассматриваю. Нужна ИТОГОВАЯ стоимость проекта. Тексты должны быть абсолютно уникальными.