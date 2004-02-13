Рерайт без ключевых слов (криптовалюты)

Требуется автор для рерайта 10 новостных публикаций.

Требования к кандидату:

Наличие опыта работы копирайтером;

Ответственность.

Рерайт без потери смысла и читабельности.

Что нужно делать:

Рерайт 10 новостей по тематике криптовалютного рынка и создание н овостной сводки из нескольких новостей;

овостной сводки из нескольких новостей; Никаких ключевых слов, только рерайт.

Длина статьи от 3000 до 7000 символов без пробелов.

Уникальность текста от 78% (text.ru)!

Оформление структуры текста.

Вы получаете 5-7 ссылок на разные новости, делаете рерайт и собираете все в единую новость-сводку, объем около 7к символов без пробелов.

Пример прикреплен.

Оплата: 35 руб. за 1000 символов без пробелов.

Просьба присылать свое портфолио и скайп для связи. Тестовое задание на 3к-5к символов.