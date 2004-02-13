Технико-экономическое обоснование (нетехническая часть): ветротурбины

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Закрыт2 заявки182 просмотра

Уникальность не важна! Можно делать просто копипаст.

Требуется написать технико-экономическое обоснование (ТЭО) для строительства ветроэлектростанций в отдельных поселках (без части с техническими расчетами, технические знания, по сути, не обязательны).

Содержание: описание населенного пункта, занятость населения, климат, логистика, действительная ситуация по энергоснабжению населенного пункта. Уникальность - не важна! Большая часть - можно просто сделать копипаст (но чтобы текст читабельный получился, разумеется).

Пример ТЭО вышлю, по нему писать, но для другого населенного пункта.

Объем - 10000 - 14000 знаков с пробелами + несколько картинок из Интернета.

7 лет назад
Skerco
37 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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