Необходимо сделать рерайт статьи (вышлю в личку), тема - SEO, контекстная реклама, объем - 4000 знаков
Технико-экономическое обоснование (нетехническая часть): ветротурбины
Уникальность не важна! Можно делать просто копипаст.
Требуется написать технико-экономическое обоснование (ТЭО) для строительства ветроэлектростанций в отдельных поселках (без части с техническими расчетами, технические знания, по сути, не обязательны).
Содержание: описание населенного пункта, занятость населения, климат, логистика, действительная ситуация по энергоснабжению населенного пункта. Уникальность - не важна! Большая часть - можно просто сделать копипаст (но чтобы текст читабельный получился, разумеется).
Пример ТЭО вышлю, по нему писать, но для другого населенного пункта.
Объем - 10000 - 14000 знаков с пробелами + несколько картинок из Интернета.
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