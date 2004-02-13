Выполнить рерайтинг (5)

Необходимо сделать рерайт статьи (вышлю в личку), тема - SEO, контекстная реклама, объем - 4000 знаков
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Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.
С вас ИТОГОВАЯ стоимость за весь проект и сроки. Предложения со ставкой за 1000 знаков не рассматриваю. Нужна ИТОГОВАЯ стоимость проекта. Тексты должны быть абсолютно уникальными.
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