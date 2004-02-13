Необходимо сделать рерайт статьи (вышлю в личку), тема - SEO, контекстная реклама, объем - 4000 знаков
Рерайт 10 статей (рецептов)
Необходимо переписать тексты рецептов с уникальностью текста от 50%.
Сами рецепты короткие около 1000 символов, на рерайт 1 рецепта обычно уходит около 10 минут
Оплата: 1 рецепт = 20 руб.
За это задание получается 200 рублей
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