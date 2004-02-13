Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать. С вас ИТОГОВАЯ ...
Рерайт новости без ключевых слов (сделать рерайт 7 новостей)
Необходимо сделать рерайт новости по тематике криптовалют.
Что нужно делать:
- Вы получаете ссылки на новости, которые необходимо рерайтить;
- Создаете сводку новостей на 7к-8к символов без пробелов;
- Уникальность от 75% по text.ru;
- Частотность по слову не более 2% по Адвего.
- У Вас грамотная письменная речь;
- Отличные знания русского языка;
- Умеете рерайтить с сохранением смысла и читабельности;
- Вы ответственны и внимательны;
- Соблюдаете оговоренные сроки.
Быстрая оплата на вебмани - 35 рублей/1000 знаков без пробелов.
Примерный объем сводки - 7-8к символов без пробелов.
Вы считаете, что отлично справитесь? Тогда ждем заявку с контактами - почта или скайп.
Есть небольшое ТЗ согласно прикрепленному примеру.
Заявки фрилансеров
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