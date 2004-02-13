Выполнить рерайтинг (2)

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Закрыт7 заявок161 просмотр

Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать. 

С вас ИТОГОВАЯ стоимость за весь проект и сроки. Предложения со ставкой за 1000 знаков не рассматриваю. Нужна ИТОГОВАЯ стоимость проекта. Тексты должны быть абсолютно уникальными.

7 лет назад
sky4uk
Дарья 
41 год
13 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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