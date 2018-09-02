Написать материал по 100-150 людям членам клуба-300

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт28 заявок703 просмотра

в аттаче список

нужно по каждому найти инфу в отдельный файл - фото, тезисную биографию без воды, чем владеют, где живут возможно, текущее состояние в $ (краткое досье)

нужно чтобы 1 чел это был 1 PDF

оплата $1 за 1000 ЗБП только через систему BarterCoin - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.

все кратко, без воды - чисто тезисы

работа большая, объемная, общий бюджет от $100 и выше

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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