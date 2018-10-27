Нужно сделать рерайт статьи по кухням с сохранением ключевых слов, которые выделены жирным шрифтом. Статья должна оставаться читабельна (не только для роботов но и людей) Символов без пробелов 3497
Рерайт текста на английском языке
Необходимо сделать уникальный рерайтинг текста с сайтов на английском языке.
Тематика: IT, Marketing, Audiences, Traffic
Количество слов: 2200
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $40
Требуется отвественный исполнитель для написание рерайта. Цена 30р. за 1000 збп. Оплата вебмани. В заявке указывайте скайп. Подробности расскажу там!Рерайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $2
Необходимо сделать качественный рерайт + статья должна содержать заданное количество ключевых слов. 1. Использовать в работе минимум 3 (три) источника (ссылки предоставляются в ТЗ). 2. Чётко структурировать текст с помощью абзацев и подзаголовков. ...Рерайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищу человека, который сможет выполнить рерайт большого объема простых статей. Не нужно быть специалистом в теме, достаточно просто хорошо владеть русским языком, чтобы справиться с этой работой. Всего необходимо сделать рерайт ...Рерайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $4
Зробити рерайт тексту українською мовою, обсяг - 3000 символів, тема - фінанси. В ході рерайту в текст треба додати ключові слова (вишлю). Текст треба красиво оформити (підзаголовки, списки).Завершен7 лет назад
- $9
Требуется уникализировать текст до 80% по Адвего. Объем 4000 слов (29000 симв.). Никакой самодеятельности, никакого добавления текста со стороны, только работа с одним текстом. Требуется замена синонимами, перестановка пунктов/ слов местами (где уместно) и т. ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Зробити рерайт 1 тексту українською мовою, обсяг - 3000 символів, тема - фінанси. В ході рерайту в текст треба додати ключові слова (вишлю). Текст треба красиво оформити (підзаголовки, списки). Срок, та ціну ...Завершен7 лет назад
Требуется исполнитель для написания рерайта. Источники предоставляю. Подробности в скайпе.Завершен7 лет назад
Есть 2 статьи в Ворде, которые нужно объединить в одну и немного дополнить, контент для дополнения возможен на Казахском языке Сама статья должна быть на Русском языке P.S. Пишите ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Уважаемые фрилансеры, требуется помощь в рутинной работе. Заказ состоит из двух этапов: 1. Нужно пройтись по всем страницам сайта и сохранить каждую статью в отдельный документ (файл ворда) 2. Полученные статьи нужно будет ...Завершен7 лет назад